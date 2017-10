Cum readuci tandreţea în viaţa ta sexuală?

Cum readuci tandrețea în viața ta sexuală?

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ne asumam propria sexualitate si consideram ca suntem capabile de a avea o viata de cuplu implinita. Ar trebui oare sa uitam de tandrete in ceea ce priveste sexul? Tandretea este prima care se lasa uitata atunci cand relatia de cuplu devine stabila si cand rutina musca din toate lucrurile care ne incantau la inceputul relatiei. La fel de incantate de sexul salbatic ca si de momentele de tandrete in cuplu, marea majoritate a femeilor au nevoie ca momentele pasionale sa alterneze cu cele in care se bucura de o ploaie de sarutari sau de caldura reconfortanta a unei imbratisari prelungite. Mai simplu spus, nu avem nimic impotriva in a "juca" rolul de seducatoare al lui Kim Basinger in "Noua saptamani si jumatate", dar nici nu ne displace rolul iubitei alintate si rasfatate de catre cel iubit. Revolutia sexuala a adus -pe langa multe avantaje- si unele influente negative, pentru ca a transformat actul sexual in ceva extrem de banal, prezent peste tot -chiar si in locurile in care nu ar avea "treaba", cum sunt reclamele anti fumat frantuzesti despre sexul oral. Toata aceasta banalizare a facut ca sexualitatea sa fie de multe ori redusa la actul sexual. Avem impresia uneori ca nu mai conteaza nici daca ne intelegem sau nu cu o persoana, atata timp cat viata sexuala se mentine la cote inalte. Ne facem probleme in legatura cu performanta, numarul actelor sexuale, durata, numarul orgasmelor. Dar pericolul este de a face -in mod gresit- din acestea adevarate valori ale cuplului nostru, punand aspectele "tehnice" deasupra tandretii si numarand orgasmele in locul momentelor in care ne simtim conectati sufleteste. Cum dispare tandretea? Un studiu asupra tinerilor de sex masculin si feminin aflat in relatii de luga durata a relevat ca fiecare dintre cele doua sexe are nevoi diferite in legatura cu viata sexuala. Astfel, pentru femei, dorinta sexuala se micsora in timp, dar nevoia de tandrete crestea. Tinerii barbati, in schimb, isi pastreaza dorinta sexuala, in timp ce nevoia de tandrete scade. Un alt studiu, realizat asupa unui esantion de 3200 de cetateni americani cu varste cuprinse intre 18 si 59 de ani estima faptul ca atat femeile, cat si barbatii cred ca pe durata casatoriei calitatea vietii sexuale se deterioreaza. Cu toate acestea, barbatii nu sunt atat de deranjati de acest lucru, spre deosebire de femei, care s-au declarat nemultumite de felul in care au evoluat lucrurile. Din pacate, o crestere de interes sexual si libido sunt sinonime cu o noua relatie, in cazul celor mai multe femei si, spun studiile, chiar si la cele care se afla la menopauza de multi ani si care au un nivel foarte scazut al hormonilor sexuali. Iar daca femeile sunt cele (mai) nemultumite de felul in care decurge viata lor de cuplu - si de lipsa tandretei-, tot ele sunt cele care ar trebui sa faca ceva in aceasta privinta. Citeste mai departe...