Cum îşi trăieşte Andreea Antonescu iubirea la distanţă

Cum își trăiește Andreea Antonescu iubirea la distanță

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Traian, soțul Andreei Antonescu locuiește de mai bine de un an în Statele Unite unde are diverse afaceri, unele fiind în colaborare cu milionarul Nick Rădoi. Andreea a dezvăluit cum reușește să se lupte cu distanța dintre ei și cum se menține o căsnicie de durată și fericită. "Cu Traian am foarte mare noroc pentru că este un om înțelegător și foarte bun și care indiferent de situație pune pe primul loc fericirea mea și a copilului. Nu este genul de om care să cârcotească sau să se pună în calea fericirii mele. A fost de acord să vin în România pentru a-mi finaliza unele proiecte și spectacole. Nu este egoist și își dorește să fiu fericită. Este foarte greu seara fără el, pentru că nu este lângă mine", scrie click.ro.