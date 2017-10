Cum îşi doreşte Macy Gray să fie răsfăţată la concertul de la Bucureşti

Cum își dorește Macy Gray să fie răsfățată la concertul de la București

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Macy Gray vrea să aibă în culisele concertului pe care îl va susține la Sala Palatului din București, bomboane, biscuiți cu ciocolată, lichior și vin roșu.Starul american le pregătește fanilor aproape două ore de coveruri și hituri, un show colorat, viu, extravagant și nonconformist.Accesul în Sala Palatului va fi permis începând cu ora 19.00, iar spectacolul va începe la ora 20.00, cu formația românească Moonlight Breakfast în deschidere.Macy Gray va ajunge în București chiar în ziua concertului. Artista și-a dorit să fie răsfățată în culise cu bomboane și biscuiți cu ciocolată, lichior, vin roșu, sucuri de portocale și merișoare și chipsuri. În culise, artista își dorește fotolii confortabile, o sofa și un CD player, ca să-și asculte muzica favorită, informează organizatorii, Events.Macy Gray, în vârstă de 45 de ani, a vândut peste 20 de milioane de albume în întreaga lume și are la activ șase albume de studio, un premiu Grammy și alte cinci nominalizări.Albumul „Covered”, care va fi prezentat la București, include 16 piese, coverurile pieselor unor trupe la fel de celebre, precum „Here Comes The Rain Again” (Eurythmics), „Creep” (Radiohead), „Teenagers” (My Chemical Romance), „Nothing Else Matters” (Metallica), „Sail” (Awolnation) și „Wake Up” (Arcade Fire).