Cum îmbunătăţeşti sexul într-o căsnicie?

Cum îmbunătățești sexul într-o căsnicie?

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu permite ca sexul, atunci cand esti implicat intr-o casnicie, sa devina mai putin excitabil decat in era in primii ani cand cand v-ati cunoscut. Fa cateva eforturi intre cearsafuri, merita! Sexul va fi mai bun daca uiti ca esti casatorit/a Poate fi romantic sa iti apelezi partenerul/a ca sot sau sotie pentru o perioada de timp dupa nunta dar, in timp, magia dispare. Destul de repede semnificatia de sot capata o conotatie plictisitoare de rutina. Deci, cheia pentru o viata sexuala excitanta este sa nu iti mai percepi partenerul/a ca sot sau sotie, ba chiar sa pretindeti uneori ca abia v-ati cunoscut. Mergeti impreuna in vacanta, intalniti-va intr-un bar sau club si pretindeti ca abia v-ati remarcat pentru prima prima. Aduceti la viata romantismul care exista intre voi la inceput. Incurajati role playing-ul intre cearsafuri si nu te gandi la partener/a ca la un aliat. Daca iti privesti sotia dintr-un punct de vedere diferit, de exemplu ca pe o blonda sexy, cu cu un fund apetisant si sani frumosi, vei descoperi din nou dorinta din trecut. Acelasi lucru e valabil si pentru femei: nu te multumi cu un sex de calitate medie, priveste-ti sotul ca pe cineva cu care merita sa pacatuiesti. Pastreaza o relatie sexuala Cand iti atingi partenerul, nu te gandi la el/ea ca la sufletul tau pereche, pentru ca relatia se va transforma curand in prietenie si pasiunea va incepe sa dispara. Actul sexul intr-o casatorie va fi de calitate doar daca exista o tensiune erotica intre parteneri. Pentru a mentine sau a revigora acest aspect, trebuie sa acorzi mai mult atentie partenerului, poate chiar mai multa decat la inceput. Citeste mai departe...