Cum îl descrie soţia pe „juratul“ Mihai Petre

Cum îl descrie soția pe „juratul“ Mihai Petre

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai și Elwira au vorbit deschis despre relația lor și despre cât de mult înseamnă unul pentru celălalt. Întrebată dacă soțul ei este mai simpatic acasă decât la televizor, Elwira Petre a recunoscut că îi place așa cum e.„Eu cred că în ambele variante e simpatic. Dacă nu era, nu știu cum reușeam să stăm 11 ani împreună. Din păcate, nu am reușit să văd toate edițiile de la «Românii au talent», dar acasă este foarte simpatic!”, a mărturisit Elwira pentru PRO TV Magazin.Chiar dacă nu au copii, cei doi nu se simt deloc singuri. „Noi nu ne simțim singuri, dar părinții abia așteaptă să devină bunici”, a recunoscut Mihai Petre. „Se întâmplă atâtea lucruri când el este în jurul meu, încât nu am cum să mă simt singură. În plus, avem foarte mulți copii la club, care sunt toți ai noștri!”, a spus Elwira Petre.