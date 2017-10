Cum fac sex bărbaţii în funcţie de vârstă

Cum fac sex bărbații în funcție de vârstă

Sâmbătă, 05 Martie 2011.

Sexul cu iubitul tău este fantastic acum, dar oare cum va fi peste 10 ani? Dacă tu înflorești sexual la 30 de ani, bărbații încep să se ofilească pe la acea vârstă. Motivul? Testesteronul unui bărbat scade pe măsură ce acesta înaintează în vârstă, iar efectele se văd în timp. Așadar, iată cum va fi sexul cu iubitul tău peste ani și ani. Cum fac sex bărbații la 20 de ani Are erecție dinainte să se dezbrace și să-l atingi. Uneori are orgasm prea repede, dar în 20 de minute e gata pentru o nouă partidă. La 20 de ani energia este maximă, curiozitatea la fel, așa că bărbații vor sex în cât mai multe poziții. Entuziasmul unui tip de 20 de ani este maxim, se va bucura la orice partidă de sex oral și te va lua pe sus când îmbraci ceva sexy. Ca dezavantaj, amintim faptul că nu toți știu unde e poziționat clitorisul, darămite punctul G și, în plus, iau orice refuz ca pe o tragedie. Cum fac sex bărbații la 30 de ani La această vârstă mai cresc pretențiile. Bărbații nu mai sunt așa ușor de impresionat. Acum ei pun mai mult accent pe stimularea mentală și vor să le împlinești diverse fantezii sexuale. Testosteronul scade, deci erecțiile nu mai sunt așa tari ca la 20 de ani și nici așa ușor de obținut. Va trebui să-i zici ceva sexy, să-l mângâi, să-l săruți ca să aibă o erecție. Odată ce a obținut-o te poate ține în pat ore întregi, până să aibă un orgasm. Mai mult, deja și-a cizelat tehnicile și știe cum să te aducă la orgasm. După ce ejaculează nu va mai avea însă chef de sex în jur de 12 ore. Citeste mai departe...