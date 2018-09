Cum explică pastorul care a pipăit-o pe Ariana Grande gestul inadecvat

Ariana Grande, în vârstă de 25 de ani, a interpretat o piesă clasică din repertoriul legendarei Aretha Franklin, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", în timpul unei ceremonii care a reprezentat un lung și vibrant omagiu adus "Reginei muzicii soul", decedată la vârsta de 76 de ani pe 16 august din cauza unui cancer pancreatic, scrie Agerpres.După interpretarea ei, Ariana Grande a fost felicitată pe scenă de episcopul Charles Ellis, care i-a pus o mână pe spate și a strâns-o în brațe.Mai multe imagini publicate de mass-media americane arată faptul că mâna dreaptă a pastorului atingea în acele momente un sân al divei pop.„Nu m-am gândit niciodată că urma să ating sânul cuiva", a declarat pastorul pentru presa americană. Declarația lui a fost confirmată sâmbătă pentru AFP de administratorii de la Greater Grace Temple.