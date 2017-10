Cum era Anda Adam să devină mamă la Constanţa

Cum era Anda Adam să devină mamă la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 26 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam a avut surpriza ca una din fanele sale pre-zente la concert să îi spună că i-ar oferi fetița dacă artista ar vrea acest lucru.În timpul unui spectacol susținut într-un mall din Constanța, în fața scenei s-a postat o fetiță de cinci ani cu părul prins în codițe care părea fascinată de show și, mai ales de rochița tip tutu cu care artista și-a făcut apariția.Anda a prins drag pe loc de fetiță și a început să dialo-gheze cu ea în pauza dintre cântece.La un moment dat, din spa-te, și-a făcut apariția și mama micuței care, cuprinsă probabil de euforia momentului, când ochii celor câteva sute de persoane de la eveniment erau ațintiți spre ea, i-a spus Andei că i-ar oferi copilul drept cadou dacă o place așa de mult.„Pe moment nu am știut cum să reacționez. Continuam să cred că este o glumă, deși femeia respectivă părea fermă pe poziție. I-am spus că are o minunăție de copil și că trebuie să fie mândră și să se bucure de ea. Într-un final, doamna respectivă a zâmbit și abia atunci am răsuflat ușurată fiind convinsă că propunerea a venit în glumă”, declară Anda Adam.