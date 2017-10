Cum arată Catrinel Menghia COMPLET NEMACHIATĂ!

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Catrinel Menchia, una dintre cele mai frumoase românce din Europa, este la fel de atrăgătoare și dacă nu are pic de machiaj. Vedeta s-a întâlnit în aceste zile cu unul dintre amicii ei, Andrei Nourescu și pozele postate pe Facebook ne demonstrează cât de bine arată vedeta.Dar nu e nicio problemă, întrucât Catrinel Menghia arată la fel de bine și fără pic de fard pe față. Numită de multe ori ca fiind cea mai frumoasă româncă, bruneta a povestit în nenumărate interviuri când și-a dat seama de calitățile sale fizice: "Când am fost oprită pe stradă de către un agent local în Iași care mi-a spus că aș putea deveni model. Am răspuns șocată: „Eu?". Asta se întâmpla când nici nu împlinisem 15 ani. Atunci a început să mi se înfiripe ideea că sunt mai frumoasă decât mă considerasem eu până în acel moment. Cred că există multe fete care nu își evaluează corect frumusețea. Unele poate nu-și dau seama niciodată", scrie libertatea.ro.