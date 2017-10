Cum a trecut Laura Cosoi peste despărţirea de Smiley

Cum a trecut Laura Cosoi peste despărțirea de Smiley

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi are o perioadă aglo-merată din punct de vedere profesional, călătorește foarte mult și a reușit să treacă peste suferința despărțirii de Smiley. Vedeta a declarat, pentru prima dată, cum a reușit să treacă peste neplăcutul moment din viața sa, despărțirea de Smiley:„Eu m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu în ultima perioadă. Întotdeauna am avut o relație bună, dar parcă în ultimii ani relația noastră a devenit mai strânsă ca niciodată. Ori de câte ori am avut un moment de rătăcire, de cădere, m-am rugat mult. Și nu oricum, ci din adâncul sufletului. Am crezut în fiecare cuvânt rostit sau gândit. Cred că este foarte important să existe cineva sau ceva în viața ta care să te mențină pe linia de plutire. Echilibrul meu este credința”, a spus Laura în revista Viva, citată de Libertatea.Laura Cosoi a declarat, în profilul Viva, că a fost impresionată când, după despărțirea de Smiley, a primit foarte multe mesaje frumoase de la oameni pe care de abia îi cunoștea sau nu îi știa deloc.