Cum a slăbit Andra după sarcină

Ştire online publicată Miercuri, 30 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andra a reușit o performanță incredibilă. Artista este mai suplă decât înainte de sarcină. Andra nu se duce la sală, însă are un truc minune prin care a reușit să fie mai slabă.„Nu merg la fitness, nu am timp și când am timp prefer să stau cu băiatul meu. Crede-mă că fac sport cu băiatul meu, alerg de colo până colo, tot sport se numește și asta”, a declarat Andra Măruță, pentru Kanal D.„Da, sunt mai slabă decât înainte să rămân însărcinată”, a mai adăugat cântăreața.