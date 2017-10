Cum a scăpat Simona Pătruleasa de o mare dependenţă

Cum a scăpat Simona Pătruleasa de o mare dependență

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Patruleasa a mărturisit că a fost dependentă de rimel. Era obsedată să aibă gene perfecte. Simona nu mai folosește rimel de când și-a pus extensii de gene!"Eu sunt foarte reținută când vine vorba de ceva în plus. Eram dependentă de rimel până când mi-am pus extensii. Și la mare îmi puneam rimel, aveam senzația că nu am ochi fără rimel. Am apelat la această metodă și nu mai am nevoie de rimel. Îmi pun doar un blush și puțin gloss și sunt gata să ies din casă", a dezvăluit Simona Pătruleasa, pentru "Draga mea prietena", scrie wowbiz.ro.