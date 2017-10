Cum a fost cerută în căsătorie Anda Adam de iubitul constănţean: "Am văzut prins inelul de frunza unui trandafir"

Cum a fost cerută în căsătorie Anda Adam de iubitul constănțean: "Am văzut prins inelul de frunza unui trandafir"

Joi, 16 Octombrie 2014

S-au cunoscut în urmă cu doar două luni, dar s-au hotărât deja să facă pasul cel mare! 10 octombrie a fost cea mai frumoasă zi din viața Andei Adam: vedeta a primit inelul de logodnă din partea iubitului ei, Sorin.„A venit la mine – eu abia ajunsesem acasă de la un concert -, cu un imens buchet de trandafiri. M-a luat în brațe, am vrut să-i mulțumesc și să-l pup, apoi am văzut prins inelul de frunza unui trandafir. Cum am reacționat? M-am blocat!... Așa cum am mai spus, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea!”, a povestit Anda.Anda și Sorin s-au cunoscut în luna august a acestui an, într-un cerc de prieteni. “Ne-am dat seama că ne placem și, ulterior, că avem multe în comun. Relația noastră s-a legat de la sine. Am vorbit deja și despre un viitor comun. Și el își dorește o familie și copii, ca și mine. De altfel, eu întotdeauna mi-am dorit o familie și copii, însă pentru ca lucrurile acestea să se și întâmple e nevoie de ambii parteneri”, a adăugat artista.