Cum a cerut-o Vârciu de soţie pe Adelina

Cum a cerut-o Vârciu de soție pe Adelina

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că s-a despărțit de foarte mult timp de Liviu Vârciu, frumoasa Adelina tot mai este nostalgică după momentele în care iubirea lor era intensă și plină de romantism. Dovadă stă și emisiunea Wowbiz, în care cei doi au plâns unul pe umărul celuilalt și au încercat să facă un pas spre împă-care. Din păcate, nu s-a putut! Firi puternice, ambii au preferat să meargă pe drumuri diferite și să încerce să fie fericiți alături de alte persoane. Mai mult, au declarat că vor vorbi cât mai puțin despre fosta lor relație.Cu toate acestea, provocată de reporterii Wowbiz să spună cum a fost cerută de soție de Liviu, vedeta a rupt pactul și a povestit unde a găsit inelul de logodnă și felul în care a acceptat să fie partenera de viață a lui Vârciu.„Îmi amintesc că, în ziua aia, mă întorsesem din Spania. Am luat avionul de la Ibiza și am avut escala la Barcelona. Când am ajuns acasă, era un inel pe pat. Inițial, nu l-am văzut, m-am cam plimbat pe lângă el, dar Liviu nu mi-a spus nimic. Aștepta, probabil, să vadă reacția mea. După vreo jumătate de oră, am dat cu ochii de inel și mi-au dat lacrimile, pentru că realizam ce reprezintă el. Vă dați seama că am acceptat pe loc. A fost un moment incredibil de frumos”, a declarat Adelina Pestrițu.