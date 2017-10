Cu cine împarte patul Adelina Pestriţu?

Cu cine împarte patul Adelina Pestrițu?

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina Pestrițu a început în forță noul sezon. Nici nus-a întors bine la cârma emisiunii „D Paparazzi”, având și un nou look, datorită operației de rinoplastie pe care a suferit-o în urmă cu doar câteva săptămâni, că fosta soție a lui Liviu Vârciu a și început să dea interviuri.Întrebată dacă a existat vreo legătură între ea și Pepe, după experiența de pe Vaporul Iubirii, Adelina a dezmințit orice zvon, spunând că între ea și prezentatorul emisiunii de la Antena 1 nu există decât o relație foarte strânsă de prietenie: „Pepe mi-e prieten foarte bun, n-aș avea cum să am o relație cu un prieten. Niciodată nu s-a pus problema ca între mine și el să existe ceva mai mult. Știu că lumea nu poate să înțeleagă genul acesta de prietenie, dar, dacă în preajma mea sunt bărbați pe care eu îi consider ca frații, nu înseamnă că am și relații intime cu ei. De ce trebuie să fim atât de închiși la minte?!”De asemenea, Adelina Pestrițu a mărturisit că este mult prea egoistă pentru a împărți în prezent patul cu cineva, preferând să rămână singură în continuare.„În plus, vă spun cu mâna pe inimă că, la câți bărbați mi-au fost puși în cârcă și câte nopți de amor am avut în ziare, nu mai am ce să comentez... Ziarele mi-au creat un personaj care nu are legătură cu realitatea, poate că pe undeva a fost și greșeala mea că nu am ripostat la fiecare mizerie scrisă despre mine, însă nu e timpul pierdut. Cât despre un actual partener, trebuie să recunosc că sunt atât de egoistă încât nu vreau, cel puțin în momentul de față, să împart patul cu nimeni. Mă simt bine așa cum sunt, nu cred că am nevoie de o schimbare în viață, poate doar încă un pas înainte pe plan profesional, lucru care mă interesează cel mai mult acum”, a spus tânăra.