Cu cine a recunoscut Gerard Butler că a avut o aventură

Ştire online publicată Vineri, 15 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Mădălina Ghenea, iubita lui Gerard Butler, are motive să fie supărată pe starul de la Hollywood. Actorul, în vârstă de 43 de ani, a recunoscut că a avut o relație sexuală cu starleta Brandi Glanville, cunoscută pentru reality show-ul The Real Housewives of Beverly Hills, relatează The Sun. Brandi Glanville a dezvăluit în tabloidele americane, anul trecut, despre aventura ei cu actorul american, lăudându-i calitățile în pat, pentru care femeia i-a acordat nota 11 din zece. Între timp, Gerard Butler nici nu știa care e numele ei, însă a recunoscut că „s-au distrat împreună”.„Un fotograf mi-a sărit în față într-o zi și mi-a spus: «Brandi Glanville spune că ești bun în pat». Știi ce i-am răspuns? Cine e Brandi Glanville? Unu, nu știam care este numele ei. Doi, nu știam că este o celebritate. Nu credeam că va spune tuturor ce am făcut”, a povestit actorul într-o emisiune radio.Nu se știe exact când a avut loc aventura celor doi. Actorul se află de aproape zece luni într-o relație cu actrița și fotomodelul român Mădălina Ghenea. În trecut, starul a mai fost implicat în relații cu vedete ca Jennifer Aniston și Jessica Biel.