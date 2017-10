Cu ce i-a dat pe spate Simona Sensual pe judecători

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Sensual s-a prezentat ieri dimineață la Tribunalul sectorului 5 unde s-a judecat ultimul termen în procesul în care este acuzată că a condus un autoturism pe drumurile publice fără a avea permis, urmând ca în curând să afle decizia judecătorului.Avocații au cerut condamnare cu suspendare sau chiar achitarea blondei pe motiv că a fost obligată de împrejurări să folosească mașina și nu a fost implicată în niciun accident.Mai mult Simona Sensual a ținut să-și exprime opinia în fața instanței rugând judecătorul să țină cont de faptul că în cei zece ani de când are permis nu a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice și nu a fost implicată în accidente grave.„În zece ani de când am permisul am condus și sute de kilometri zilnic. Nu am fost niciodată în stare de ebrietate la volan, nu am fost implicate decât în accidente ușoare, așa cum i se întâmplă oricui. Este drept că am luat amenzi, dar de multe ori nevinovată. Nu o dată s-a întâmplat ca polițiștii să mă oprească doar pentru că sunt o femeie celebră”, a declarat Simona Sensual în fața judecătorului.