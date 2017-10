Crudu, umilită de Giani Kiriţă: "Stai, fă, jos, că-ţi rup gura!"

Crudu, umilită de Giani Kiriță: "Stai, fă, jos, că-ți rup gura!"

Ştire online publicată Luni, 16 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Crudu (25 de ani) s-a aflat, zilele trecute, într-o ipostază umilitoare pe care, cu siguranță, nu o va uita vreodată. Un prânz în doi alături de fostul fotbalist Giani Kiriță (38 de ani) s-a transformat într-un spectacol de circ gratuit pentru cei câțiva turiști aflați în restaurantul unei pensiuni modeste din Vatra Moldoviței, Suceava.Amabil și răbdător, Giani și-a așteptat partenera să comande felul de mâncare dorit. Însă brusc, pe brunetă au apucat-o pandaliile și a urlat în gura mare: “Unde m-ai adus, mă? Ăsta e restaurant, săracule? N-ai decât să mânânci aici cu cine vrei. Eu am plecat din spelunca asta!”.Daniela s-a ridicat de la masă cu intenția vădită de a pleca. Într-o secundă, vulcanicul Kiriță a schimbat registrul amabilităților, a apucat- o ferm de braț pe partenera sa și, în văzul tuturor, a potolit-o în cel mai golănesc stil. Ca pe stadion. “Fă, nu ești sănătoasă? Ce are, fă, cârciuma asta, ce nu-ți convine? Stai, fă, jos, că-ți rup gura!”, a țipat, la rându-i, fostul fotbalist fără să-i pese de mesenii din jur care și-au garnisit ciorba ieftină cu un spectacol de circ gratuit.Libertatea a aflat că lumea și patronul pensiunii care au asistat neputincioși la schimbul dur de replici dintre cele două vedete s-au mai liniștit când în restaurant și-a făcut apariția nea Marin (foto), celebrul personaj care punea și la PRO TV vedetele la treabă, sub lovituri usturătoare de nuia. Oamenii s-au relaxat atunci când Giani și Cruduța le-au spus tuturor că a fost doar o scenetă din primul episod al emisiunii “Poftiți pe la noi!”, show ce va fi difuzat în luna iulie, la Antena 1.