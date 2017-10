Criticii de film din Toronto au desemnat pelicula lui Mungiu cel mai bun film străin al anului

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația criticilor de film din Toronto a desemnat pelicula lui Cristian Mungiu premiată la Cannes, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, Cel mai bun film într-o limbă străină, potrivit variety.com. Cel mai premiat film a fost însă „No Country for Old Men”, al fraților Coen, care a adunat patru distincții, inclusiv cea pentru Cel mai bun film. Pelicula a fost nominalizată și la categoriile regie și scenariu, iar Javier Bardem a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Premiul pentru rol principal l-a câștigat Viggo Mortensen, pentru rolul din „Eastern Promises”. Criticii din Toronto au premiat două actrițe la categoria rol principal, Julie Christie, pentru rolul din „Away From Her”, și Ellen Page, protagonista filmului „Juno”. Filmul „Away From Her” a câștigat, în total, trei premii, inclusiv cel pentru Cel mai bun film canadian și cel pentru debut. Premiul pentru rol secundar i-a revenit actriței Cate Blanchett pentru „I’m Not There”, filmat în Quebec. „Ratatouille” a câștigat premiul de animație, iar „No End in Sight”, cel pentru documentar.