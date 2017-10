Critici marca Iulia Albu: „Este ceva oribil...“

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Puține sunt vedetele care au scăpat de limba ascuțită a Iuliei Albu în materie de ținute vestimentare.După ce le-a desființat pe Ruby, Giulia Anghelescu, Iulia Vântur, Antonia sau Alex Velea, sub lupa atentă a Iuliei Albu a intrat Laura Cosoi, considerată cea mai stilată vedetă feminină din România.„Am spus-o și o repet, singurele vedete care își permit să iasă în pijamale pe stradă sunt Oana Zăvoranu și Loredana. Laura Cosoi, nu, pentru că nu are atitudinea potrivită. Combinația în sine este de un prost gust evident. Este ceva oribil, este în pijama. Dacă te duci la o nuntă la țară ar trebui să ai decența să îți faci o coafură mai bună. Dacă o vedeam pe amanta lui Guță așa aș fi putut să consider că e un statement cultural al etniei, dar așa, pe ea, este cea mai proastă ținută. Nota este -82.”, a notat Iulia ținta Laurei Cosoi în rubrica ei de modă de la Kanal D, scrie libertatea.ro.