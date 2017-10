Cristina Spătar te învaţă cum să-ţi menţii silueta!

Cristina Spătar te învață cum să-ți menții silueta!

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Cristina Spătar are câte un cântar plasat în fiecare baie din casă. În felul acesta, ea își controlează mai ușor și își păstrează greutatea.„În afară de gene, contează cel mai mult controlul în privința greutății”, spune Cristina, pentru Showbiz.ro. „Eu am găsit o metodă care mă ajută să nu am derapaje în privința kilogramelor. În fiecare baie din casă, există un cântar. Iar eu mă uit la acul cântarului în fiecare dimineață. Dacă observ vreo creștere, în ziua respectivă mănânc puțin și doar salate”, povestește ea. „În afară de acest truc, am o sală de sport personală, în casa în care locuim, pe care o frecventez cu adevărat. Iar diete țin când e cazul, dar nu foarte des. În timpul acestora, mănânc în special salate de legume crude și foarte variate”.Cristina Spătar se va muta, până la sfârșitul anului, într-o casă mai spațioasă decât cea în care locuiește acum și e sigură că și aceasta va fi dotată cu toate aparatele de sport care îi sunt necesare plus, firesc, câte un cântar în aproape toate camerele!