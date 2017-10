Cristina Spătar nu renunţă la operaţiile estetice: "De câte ori va fi nevoie, îmi voi face!"

Cristina Spătar nu renunță la operațiile estetice: "De câte ori va fi nevoie, îmi voi face!"

Ştire online publicată Vineri, 06 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Spătar se poate considera o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. La 42 de ani, arată senzațional are o carieră muzicală de succes și o familie fericită.Invitată în cadrul emisiunii "Star Matinal", Cristina Spătar a povestit despre faptul că a avut probleme cu părul și a spus, de asemenea, că este de acord cu intervențiile chirurgicale estetice."Și eu am pierdut foarte mult păr în ultimul timp, mi-a căzut părul, l-am mai tuns. Sper cu tratamente, cu măști să își revină. E o perioadă din an în care ne pierdem părul. (...) De câte ori va fi nevoie, îmi voi face intervenții estetice de bun simț. De exemplu, acum am niște chestii pe frunte și am înțeles că se poate face ceva, o injecție ceva. Când voi avea starea, că eu mă ocup foarte mult de copii, probabil o să fac și chestia asta. Dar soțul meu zice că nu e nevoie că arăt bine. Pentru cei 42 de ani ai mei, eu sunt mulțumită. Fac sport, cât pot," a mai spus artista.Cristina Spătar a mărturisit că tot timpul pe care îl are îl dedică soțului ei și copiilor."Pentru mine nu există o zi cu fetele, nu ies cu prietenele. Eu ies tot timpul cu soțul meu. Eu îl iubesc foarte mult și cred că merită toată dragostea mea. A avut răbdare cu mine să fac acele 9 fertilizări in vitro, nu orice bărbat ar accepta așa ceva," a mai declarat Cristina Spătar.