Cristina Spătar: „Am fost în depresie, după ce am născut“

Ştire online publicată Miercuri, 10 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Regina RnB-ului, Cristina Spătar, a născut de două ori, dar a reușit să revină la silueta pe care o avea înainte de a rămâne gravidă cu primul dintre copii.„Cu dietă și sport, am reușit să-mi recapăt silueta, după sarcini. Am fost în depresie și am plâns din cauza durerii pe care o simțeau copiii când aveau colici. Dacă eram mai tânără, poate că aș mai fi vrut copii”, a spus Cristina Spătar, pentru Acasă TV.