Cristina Rus va fi din nou mămică

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toată lumea s-a întrebat de ce Cristina Rus a ezitat să-și facă revenirea în muzică în decursul a trei ani de la venirea pe lume a băiatului ei, Dragoș. Răspunsul vine chiar acum: cântăreața a vrut neapărat să fie mamă din nou și a reușit! Cristina Rus a dat vestea în OK! Magazine.„Va fi cel mai probabil un frățior pentru Dragoș. Pentru că sunt în 13 săptămâni cronologic, dar el e mai dezvoltat, are 15 săptămâni”, spune ea, dând detalii despre această sarcină.„Pe măsură ce îl vedeam crescând pe Dragoș Jr., ideea fixă în capul meu era «next, next child». (râde) Îmi doream doi copii, mai ales că eu am o soră. La câteva luni după naștere, eram deja setată pe asta, toată lumea mă întreba de ce nu mă întorc pe scenă, eu le spuneam că nu e momentul, că vreau să stau cu cel mic. Dar văzând că nu se întâmplă nimic în decurs de trei ani, am zis OK, hai să facem un nou videoclip, am început să caut piese. În decembrie am lansat «Jumătatea ta», pe urmă a venit «În doi», care a plăcut mult. Am făcut și pentru ea un clip, lucrurile au început să intre pe fă-gașul normal în viața profesională, plus că au mai apărut și oferte în televiziune. Am făcut pregătiri pen-tru o emisiune, dar la finalul pregătirilor... am aflat că sunt însărcinată!”, povestește Cristina Rus.„Pentru mine asta a fost cea mai mare realizare“, conchide ea.