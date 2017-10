Cristina Rus îşi pregăteşte revenirea în showbiz

Cristina Rus își pregătește revenirea în showbiz

Vineri, 14 Septembrie 2012

După o pauză de doi ani, timp în care s-a dedicat exclusiv familiei, Cristina Rus pregă-tește o revenire în forță în showbizul autohton. Cum se bucură de susținerea financiară a soțului ei, milionarul Dragoș Bîlteanu, nici nu-i va fi prea greu, întrucât acesta și-a pus la bătaie toate resursele și relațiile pentru a-i îndeplini Cristinei dorințele. Primul pas a fost făcut, iar blonda a pus pe picioare o emisiune de divertisment pe care a oferit-o spre vânzare televiziunilor, iar acum stă la coadă la Laurențiu Duță ca să-i compună un viitor hit.Cristina Rus a lansat un album de colinde, în decembrie 2010, iar de atunci a spus „adio” showbiz-ului, ocupându-se exclusiv de „job-urile” de soție și de mămică. Până și evenimentele mondene le-a ocolit și părea că nu-și mai dorește vreodată să revină pe scena muzicală, dar iată că, în ultimele luni, blonda și-a reconsiderat priori-tățile, având planuri mari pe linie profesională. Astfel, acum, că fiul ei a ajuns deja la vârsta de doi ani și patru luni, Cristina l-a dat la grădiniță, pentru a se putea ocupa și de carieră. Iar pro-iectele ei sunt multe și interesante și, cum se bucură de sprijinul financiar al soțului ei, milionarul Dragoș Bîlteanu, cu o avere estimată la 75 de milioane de euro, are toate șansele să le ducă la bun-sfârșit: „Luni a început grădinița, acolo unde este și fiul Romaniței Iovan și sunt foarte mulțumită. Au un stil deosebit de a preda și de a-i învă-ța cum să se comporte, în manieră elegantă. Între timp, eu am pus la cale o emisiune de divertisment, gen magazin duminical, dar despre care nu pot vorbi mai multe pentru că am ofe-rit-o televiziunilor, spre vizionare, și suntem în negocieri. Oricum, este un format foarte bun, cu invitați de calitate.”