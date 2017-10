Cristina Rus îi dă sfaturi Alexandrei Stan

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cazul Alexandra Stan dar și campaniile recente de luptă împotriva agresiunii fizice în cazul femeilor i-au atras atenția Cristinei Rus. Artista se arată îngrijorată de înmulțirea acestor cazuri.Impresionată de înmulțirea cazurilor de neînțelegeri conjugale, care uneori ajung și la agresiuni fizice, Cristina Rus le recomandă femeilor aflate în această situație să apeleze la consilierea psihologică sau, dacă nu își permit financiar acest lucru, la duhovnic sau la preotul care le-a cununat.„Cred că intervine un blocaj emoțional pentru care au nevoie de ajutorul specialiștilor. Este bine să apeleze la un psiholog care să le consilieze cum să își regăsească echilibrul. Dacă nu au posibilități financiare pentru un tratament de acest tip, pot să apeleze la părintele care le-a cununat sau la duhovnic. Se tot duce o campanie nu tocmai corectă împotriva bisericii și a preoților în general. Sigur, nu poți întâlni duhovnicul potrivit de la prima încercare. Dar colindă bisericile până îl găsești. Eu așa am procedat și sunt fericită că am găsit părintele cu care rezonez și de la care am învățat atât de multe. Trebuie să ai speranță și să îți deschizi sufletul!”, spune Cristina Rus, citată de Libertatea.ro.