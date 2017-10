Cristina Şişcanu se înţelege foarte bine cu copiii lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu se înțelege foarte bine cu copiii lui Mădălin Ionescu

Ştire online publicată Vineri, 28 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Siscanu incearca sa petreaca cat mai mult timp cu Stefania si Filip. "Ma inteleg foarte bine cu amandoi copiii. Stefania se sfatuieste cu mine cand are nevoie, mergem la shopping si facem multe alte lucruri impreuna, ca intr-o familie. Filip este un copil foarte tandru. In weekend, el se trezeste mai devreme decat noi, vine la mine, ma imbratiseaza si imi spune: "Buna dimineata! Trezeste-te!" Mi-e dor de el ori de cate ori pleaca de la noi", povesteste Cristina pentru Showbiz.ro.Frumosul cuplu si-a amenajat cuibusorul de nebunii. "Eu m-am ocupat de casa si ma ocup in continuare, acum mai avem de pus la punt doar mici detalii. Evident ca ma ajuta si Madalin, impreuna am ales si comandat mobila. Sotul meu este insa ocupat cu emisiunea "Drept la tinta", asa ca weekendul e dedicat aproape in intregime lucrurilor pe care trebuie sa le facem pentru casa. Oricum, nu ne mai vine sa mergem nicaieri de cand ne-am mutat in casuta noastra", mai spune ea.