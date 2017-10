Cristina Şişcanu o vrea dată afară de la "Acces Direct" pe Simona Gherghe

Cristina Șișcanu o vrea dată afară de la "Acces Direct" pe Simona Gherghe

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Siscanu doreste sa-si razbune sotul, care a fost data afara in urma cu un an de la carma emisiunii "Acces direct" si inlocuit de Simona Gherghe.Sotia lui Madalin Ionescu i-a pus gand rau prezentatoarei de la "Acces direct", pe care ar vedea-o inlocuita de Marioara Zavoranu."Doamna Zavoranu isi va reveni cu siguranta. Este o femeie puternica si nu o doboara nimic. Mai mult decat atat, daca mai apare mult la Acces Direct, are toate sansele sa ii ia locul Simonei Gherghe. Frumoasa este, experienta de viata are, iar sarmul ei este incontestabil! Bravo, doamna Zavoranu. Va doresc multa sanatate! Ce parere aveti: i-ar sta bine doamnei Zavoranu la carma emisiunii?", a scris Cristina Siscanu, pe Facebook.Declaratia Cristinei Siscanu a atras rapid comentarii pe pagina ei de Facebook, mai multe persoane scriindu-i ca este rautacioasa. Replica sotiei lui Madalin Ionescu nu a intarziat insa: "Nu aveti simtul umorului? Vaiiiiii".