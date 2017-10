Cristina Şişcanu: "L-am rugat pe Mădălin să plece de acasă"

Cristina Șișcanu: "L-am rugat pe Mădălin să plece de acasă"

Cristina Șișcanu a povestit în emisiunea lui Teo Trandafir că a trecut prin clipe dificile în toamna anului trecut, fix de ziua ei. Medicii nu i-au dat vești tocmai bune.''De câteva luni sunt într-o perioadă foarte gravă. Câinii și Mădălin îmi sunt aproape, mă ajută, dar nu vrei ca membrii familiei să te vadă așa. La un moment dat, era să ne despărțim. L-am rugat pe Mădălin să mă lase o săptămână singură, am vrut să mă lase singură să nu îmi vadă suferința. Am vrut să plâng și să nu mă vadă nimeni. În toamnă, de ziua mea, am primit o veste nefericită legată de sănătate. Am făcut o biopsie chiar de ziua mea. Apoi am primit vești care mi-au pus capac. Am avut parte de două vești crunte, mi-am anulat petrecerea de ziua mea. De atunci am tot fost în pase proaste și acum resimt urmările de la vești. Nu știu cum am trecut. A fost foarte greu.''Cristina Șișcanu a mai adăugat că au fost momente foarte grele și chiar i-a cerut soțului ei să plece de acasă: ''Într-o zi, l-am rugat pe Mădălin să plece o săptămână de acasă. Pe el nu puteam să îl păcălesc. Mă durea sufletul când vedeam că și el suferă pentru mine. Nu a fost o problemă de cuplu. Mă simțeam vinovată să îl văd extenuat, venea de la muncă la 1 noaptea și să mă vadă toată plânsă, devastată. Știu cât de mult mă iubește. Mi-a fost alături, m-a ajutat enorm. O să trec peste asta, sunt un om puternic, dar am avut parte de așa ceva. De câteva zile sunt bine'', a spus aceasta pentru Kanal D.