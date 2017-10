Cristian Mungiu, în juriu la Deauville

Vineri, 05 Septembrie 2008.

Cea de-a 34 ediție a Festivalului Filmului American de la Deauville, din juriul căruia face parte și regizorul Cristian Mungiu, se va deschide vineri, printre invitații care vor fi prezenți la eveniment numărându-se John Malkovich, Spike Lee și Kevin Spacey. Printre starurile care sunt așteptate să își facă apariția pe covorul roșu se mai numără actorul american Samuel L. Jackson și actrița franceză Juliette Binoche, ambii făcând parte din distribuțiile unor filme prezentate în afara competiției. Marii absenți ai Festivalului de la Deauville sunt George Clooney, Michael Douglas, Matt Damon, Brad Pitt și Monica Bellucci, care nu au dat curs invitației organizatorilor. „Anul acesta se continuă o tendință tristă a filmelor care prezintă problemele tinerilor la începutul vieții lor de adulți sau relațiile acestora cu părinții. Sunt prezente și filme care relatează, sub formă de dramă sau umoristic, ipocrizia oamenilor în ceea ce privește corectitudinea politică”, a declarat Lionel Chouchan, fondatorul Festivalului de la Deauville și al celui de la Avoriaz. Festivalul se va deschide cu proiecția, în afara competiției, a filmului „Mamma Mia!” Comedia, regizată de Phyllida Lloyd, pe muzica formației Abba, o are ca protagonistă pe actrița Meryl Streep, care, însă, nu va fi prezentă la festival. Potrivit organizatorilor, sunt așteptați la Deauville Benny Andersson și Bjoern Ulvaeus, foști componenți ai formației Abba, precum și regizoarea filmului. Din juriu, prezidat de actrița franceză Carole Bouquet, fac parte regizorul român Cristian Mungiu, actorul francez Edouard Baer, actrița israeliană Ronit Elkabetz, scenariștii francezi Pierre Jolivet și Cédric Kahn, actorul și scenaristul belgian Bouli Lanners, actrița portugheză Leonor Silvera și directorul de imagine Dean Tavoularis. Printre cele unsprezece filme aflate în competiție, două, „Ballast” de Lance Hammer și „Gardens of the night” de Damian Harris, cu John Malkovich, au fost deja selecționate pentru a participa la Festivalul de Film de la Berlin. De asemenea, producția „Afterschool”, în regia lui Antonio Campos, a făcut parte din selecția oficială a secțiunii Un certain regard, a Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta. În competiție mai sunt înscrise filme precum „Towelhead”, debutul regizoral al lui Alan Ball, scenaristul filmului „American Beauty”. Regizorul Spike Lee va prezenta în avanpremieră cel mai recent film al său, „Miracle at St. Anna”, o adaptare după romanul omonim al lui James McBride. Cartea se bazează pe povestea adevărată, a unui grup de soldați dintr-o divizie formată numai din afro-americani, care au luptat împotriva naziștilor la Toscana, și despre prietenia născută între unul dintre acești militari și un orfan italian în vârstă de șase ani. În cadrul Festivalului Filmului American de la Deauville vor fi prezentate în total 77 de filme. Juriul va acorda Marele Premiu și Premiul Juriului pe 14 septembrie.