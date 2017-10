Cristian Gog: „Este josnic că unii au ales să împroaşte cu noroi“

Cristian Gog: „Este josnic că unii au ales să împroaște cu noroi“

Vineri, 18 Mai 2012.

Câștigătorul concursului „Românii au talent” a răspuns acuzațiilor venite din toate părțile în ultimele zile, potrivit cărora este doar un șarlatan care lucrează cu materiale speciale pe care le poate cumpăra oricine de pe internet. Cristian Gog a spus că lingurile îndoite de el sunt linguri obișnuite, de la supermarket, iar moneda i-a fost dată de Pavel Bartoș, nu a venit el cu ea de acasă.„Puteam să-mi scot pe furiș un electrod, poate doi. Dar nu zece! Aveam pe mine zece electrozi, nu puteam să-i smulg pe toți fără să fiu văzut și să-i pun repede înapoi. E o aberație! Cât despre moneda folosită... ce pot spune?! Mi-a dat-o Bartoș, nu am venit cu ea de acasă”, a declarat Cristian Gog pentru Național.„Lingurile pe care le-am folosit le-am luat de la hipermarket. Am luat zeci, poate sute de linguri. Am facturi pentru toate, pot demonstra că sunt linguri absolut normale. Mi se pare josnic faptul că unii au ales să împroaște cu noroi acum, însă poate că așa e mai bine. Când un nebun zice că am avut balamale la linguri, vin zece deștepți care îl contrazic și, încet, încet, se lămurește lumea că eu am dreptate. Pe scenă, eu sunt Dumnezeu. Dar când revin în sală și cineva îmi spune că a descoperit secretul numărului de iluzionism, eu recunosc, nu mi-e rușine. La numărul cu aparatul EKG nimeni nu și-a putut explica cum de a fost posibil, de aceea își dau toți cu părerea”, a mai spus el.