Cristi Minculescu s-a mutat definitiv în Germania

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Minculescu a povestit la Rock FM despre planurile pe care le are cu nou-înființata trupă Lotus și a declarat că s-a stabilit definitiv în Germania.Invitatul le-a dezvăluit și ce planuri are formația Lotus anul viitor: „Teoretic, se anunță vremuri frumoase. Sperăm să se și materializeze. Piese noi sunt vreo șapte, în engleză, bineînțeles. Vreau să lămuresc o confuzie care se face. Eu sunt definitiv acolo, nu temporar, în Germania. Am plecat deja și, în măsura în care voi fi solicitat aici - și separat, și cu Lotus -, voi veni cu mare plăcere. Dar baza e acolo, în Germania”, a declarat Minculescu.Artistul a vorbit despre turneul unplugged pe care îl va face în România și despre piesele pe care le va cânta.„Piesele au fost alese în funcție de simpatiile mele din rock-ul mondial. M-am bucurat mult pentru că am cam fost gând la gând cu bucurie cu Judy, chitaristul”, a afirmat acesta.Minculescu a fost întrebat și dacă va mai cânta piese din repertoriul Iris. „Poate, în virtutea a ceea ce a fost. De ce nu? Dar nu vreau să mă leg foarte mult de ce a fost. Sigur, a fost o etapă foarte importantă din viața mea și aș vrea să lămuresc că meciul nu a fost cu băieții, ci pe mine m-a învins realitatea românească și așa-zisul showbiz, care, de fapt, nu există”, a afirmat acesta.