Cristi Minculescu, dus de urgență la spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Minculescu, solistul-simbol al trupei Iris, a suferit un accident, înainte de concertul Festivalulului de "Folk You", din Vama Veche, și a fost dus de urgență la spital.Imediat ce medicii i-au dat voie să plece, artistul a urcat pe scena din Vama Veche, cu mâna în ghips, potrivit B1.ro.Deși a preferat să nu ofere prea multe detalii, Cristi Minculescu, care s-a reîntors de curând în trupa IRIS, a declarat pentru Spynews.ro că nu sunt motive de îngrijorare."Sunt bine, nu am probleme grave, aș prefera să vorbeasc mai degrabă despre viața profesională, nu despre cea personală. Mâna s-a rupt, s-a întâmplat. Am urcat pe scenă așa, da! ", a conchis artistul.