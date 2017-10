Cristi Borcea a aflat că mai are un copil. Cine ar fi mama celui de-al 8-lea urmaş al fostului acţionar de la Dinamo

Cristi Borcea a aflat că mai are un copil. Cine ar fi mama celui de-al 8-lea urmaș al fostului acționar de la Dinamo

Cristi Borcea, condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în " Dosarul Transferurilor" a primit vestea că mai are un copil.Geanina Terceanu, fostă judecătoare, a declarat că are un copil cu fostul acționar de la Dinamo, după ce au avut o relație. "Da, îmi este dor de el. Am și un copil cu Borcea. Mergeți la mine la țară și vedeți, dacă sunteți atât de curioși", a spus Terceanu, potrivit Antena 1.Terceanu a fost cea care a judecat în primă fază "Dosarul Transferurilor" și i-a achitat pe inculpați, ulterior fiind acuzată de DNA că a luat mită de la Borcea și de la frații Becali, fiind condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare, în prima instanță.Până acum, Borcea are 7 copii: 3 cu Mihaela Borcea, 2 cu Alina Vidican și câte unul cu Simona Voiculescu și Valentina Pelinel, scrie gsp.roxxxDetalii incredibile din declarațiile date de judecătoarea nimfomană în fața procurorilor DNA au fost publicate, cu mult timp în urmă, de Adevărul.Deși Terceanu susține că este mama copilului lui Borcea, omul de afaceri spunea, în trecut, că nu a existat o relație sexuală între el și judecătoare.Deși n-a recunoscut explicit, așa cum s-a lăudat Cristi Borcea, că i-a făcut doar sex oral pentru că „se grăbea”, Terceanu și-a recunoscut faptele, povestind cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul. Nu a omis nici aspectele picante: judecătoarea a mărturisit că „s-a plăcut reciproc” cu Cristi Borcea.„Atracție reciprocă” de 10.000 de euroTerceanu a dat detalii inedite și despre cum ar fi primit bani de la Cristi Borcea. Cel care i-a făcut cunoștință cu acesta este avocatul George Antonie Iorgovan, care ar fi condus-o pe judecătoare la vila lui Cristi Borcea. Aici, judecătoarea și inculpatul au stat de vorbă două ore. „După ce am ajuns acasă am văzut că în geantă Borcea îmi lăsase o sumă de bani, din câte îmi amintesc 10.000 de euro, în euro. Nu am purtat vreo discuție ulterioară despre această sumă de bani nici cu George Iorgovan, nici cu Cristian Borcea“, a povestit nonșalantă Terceanu.În continuare, judecătoarea a făcut o precizare care i-a lăsat cu gura căscată pe anchetatori. „Percepția mea a fost însă că această sumă de bani nu-mi fusese dată în legătură cu dosarul pe care-l judecam, ci ca urmare a faptului că eu și domnul Borcea ne plăcuserăm reciproc, el dorind să ne mai vedem și ulterior, context în care eu am apreciat că el a intenționat să-mi facă un cadou. Cu ocazia vizitei făcute acasă la Cristian Borcea, eu i-am lăsat un număr de telefon, iar el m-a mai sunat ulterior cerându-mi să ne vedem, însă eu am tot amânat, iar o altă întâlnire cu domnul Borcea nu a mai avut loc“, și-a încheiat depoziția Geanina Terceanu.Geanina Terceanu este căsătorită cu un judecător, care a știut permanent de relațiile ei extraconjugale, dar fără să fie deranjat.