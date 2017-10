Cristea: „Le iau pe Denisa şi pe Rania în Belgia“

Cristea: „Le iau pe Denisa și pe Rania în Belgia“

Vineri, 15 Martie 2013

Din cauza unor probleme ce țin de birocrație, Denisa Nechifor n-o poate duce pe micuța Rania în vizită la tatăl ei, în Belgia, unde joacă la Standard Liege. Fetița se află în custodia ambilor părinți și este nevoie de semnătura celor doi pentru ca micuța să poate ieși din țară.Cum Cristea este deja în Belgia, lucrurile sunt mai dificile. Dar „Prințul” a găsit soluția.„Săptămâna viitoare vin în țară și o să le iau și pe ele. Pot sta la mine cât vor ele, am casă, am mașină”, a spus Adrian Cristea la Kanal D.„Eu mi-am dorit întotdeauna să fiu prietenă cu Adi. Probabil și el și-a dorit același lucru, dar nu găseam o cale de mijloc. Erau niște orgolii la mijloc, dar am trecut peste ele. Eu mi-am crescut singură copilul. El nu prea m-a ajutat o perioadă, trebuia să fac eu totul singură și eram foarte supărată pe el. Eu nu i-am înțeles modul de viață, dar apoi m-am împăcat cu gândul. Acum suntem bine. M-am împăcat cu ideea. Suntem prieteni și sper să fim și mai buni prieteni pe viitor, pentru binele copilului nostru, pe care îl iubim foarte mult”, a declarat Denisa.