Cristea i-a interzis Biancăi să mai poarte fuste scurte

Ştire online publicată Luni, 19 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu ține cont de părerile iubitului ei, Adrian Cristea, motiv pentru care va renunța complet la fustele mini."Adi este foarte gelos , oricum am 30 de ani, nu mai simt să mă îmbrac așa", spune Bianca Drăgușanu, după ce fotbalistul Adrian Cristea i-a cerut să nu mai îmbrace fustițe foarte scurte.Astfel, Bianca deja a început să poarte fuste cu mai mult material, iar vestimentația schimbată a putut fi observată și în platoul emisiunii "Un show păcătos".Bianca nu este supărată deloc pentru ceea ce îi "impune" fotbalistul, mai ales ca este o cerință de bun simț.Cristea și Bianca s-au logodit, iar vestea a fost confirmată de către asistenta de televiziune. "Este adevărat că eu și Cristea ne-am logodit. Am fost împreuna la mama acasă și totul merge foarte bine. Și atât! Nu vreau să spun mai multe", a spus blonda.Deși cei doi își doresc să aibă și un copil, acest lucru este mai puțin realizabil din pricina problemelor de sănătate pe care le are Bianca. Momentul în care cei doi vor anunța ziua nunții, rămâne încă departe, în condițiile în care ambii au alte priorități în momentul de față.