Cristea i-a declarat război lui Victor Slav

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Totul a început în momentul în care Bianca Drăgușanu și Victor Slav au declarat în presă și la TV că Adrian Cristea îi cerșește Biancăi dragostea și atenția, în speranța că într-o bună zi se va întoarce la el. Fotbalistul nu s-a arătat indiferent și a făcut o dezvăluire care i-a șocat pe toți:„O iubesc pe Bianca și ea mă iubește. Ne vedem și vorbim aproape zilnic”.La auzul acestei declarații, Victor Slav a declarat că Prințul nu are nici o șansă să îl despartă pe el de Bianca, că o sună degeaba, pentru că el este cel care răspunde la telefonul ei și că a pierdut meciul la inima acesteia. Cristea a trimis un mesaj în care promitea că va face lumină în acest caz la întoarcerea lui în țară.„A făcut o mare greșeală că a vorbit despre mine fără să mă cunoască și fără să cunoască situația reală. Bianca știe la ce mă refer! O minciună are multe forme, adevărul niciuna... Și când ai adevărul de partea ta, te simți invincibil. Și ca să cunoască și el un lucru despre mine, toată viața am jucat titular! O să spun mai multe când mă întorc în țară...”, a declarat Adrian Cristea, citează showbiz.ro.