Criss din Lala Band, cerută de soţie în ziua în care a împlinit 18 ani

Criss din Lala Band, cerută de soție în ziua în care a împlinit 18 ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deși abia au trecut de vârsta adolescenței, Criss și Vlad se iubesc nebunește! Cei doi artiști (LaLa Band și ONE) sunt convinși că vor îmbătrâni împreună.Surpriza de proporții s-a întâmplat zilele trecute! Artista a fost cerută de soție chiar de ziua ei de naștere, în data de 24 septembrie, când a împlinit 18 ani.“Pentru mine, Criss este jumătatea adevărată! Si spun asta pentru că am mai avut relații până acum, dar niciuna nu a fost așa, iar eu de când mă știu am fost și sunt familist convins! Am întrebat-o dacă nu i se pare că prenumele ei se potrivește mai bine cu numele meu, am scos cutia cu inelul, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea și, după ce și-a stăpânit cu greu lacrimile, a zis DAAA”, a povestit artistul pe blogul personal.