''Cred că am fost blestemată''

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De când a hotărât să se separe de tatăl fetiței ei, Mihai, Laurette nu își mai găsește liniștea. Recent, mulatra a publicat pe pagina personală de Facebook un mesaj oarecum tulburător. Ea s-a adresat prietenilor virtuali, în care le spune că se simte blestemată.''Viața nu merită durerea!!Mă lupt emoțional si mental, uneori cred că am fost blestemată să nu am parte de fericire!! Mă simt ca o rătăcită într-o pădure unde nu găsesc ieșirea!!! Dumnezeu are grijă și va avea de mine!!!'', a fost mesajul brunetei.