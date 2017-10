Creatorul X - Files suferă de insomnie

Luni, 08 Septembrie 2008

Chris Carter, creatorul seriei X – Files, este îngrijit de medici într-o clinică privată după ce el a depus eforturi mari pe parcursul ultimilor doi ani, lucrând în paralel la mai multe firme și pregătind noi pelicule. Potrivit unor surse medicale, Chris Carter suferă de insomnie și epuizare psihică. În acest an el a lansat filmul „The X-Files: I Want to Believe” (Dosarele X: Vreau să cred) și lucrează intens pentru „Fencewalker” care ar trebui să aibă lansarea în 2009. Încă nu se știe pentru cât timp va rămâne în spital scriitorul și regizorul seriei de succes „Dosarele X”.