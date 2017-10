Creatorul „Jurrasik Park” s-a stins din viaţă

Creatorul „Jurrasik Park” s-a stins din viață

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Scriitorul american Michael Crichton, autor al unor best-selleruri precum „The Andromeda Strain” („Germenul Andromeda”) și „Jurassik Park” și creator al popularului serial de televiziune „ER”, pentru care a câștigat în 1996 un premiu Emmy, a murit la vârsta de 66 de ani, în urma unui cancer. Crichton, de profesie medic, a urmat o carieră de romancier și scenarist, iar cărțile lui, traduse în 30 de limbi, s-au vândut în peste 150 de milioane de exemplare în întreaga lume. A murit „fulgerător”, marți, la Los Angeles, după ce a dus o luptă curajoasă cu un cancer, a anunțat miercuri familia lui. „Dacă lumea îl știa ca pe un mare povestitor, care ne-a pus la încercare noțiunile noastre preconcepute despre lumea din jurul nostru - și făcând aceasta ne-a oferit un mijloc de divertisment - soția lui, Sherri, fiica Taylor, familia și prietenii îl cunoșteau pe Michael Crichton ca un soț devotat, un tată iubitor și un prieten generos, care ne inspira pe fiecare dintre noi ca să ne străduim să vedem minunile lumii noastre dintr-o perspectivă nouă”, a declarat familia într-un comunicat. „A făcut-o cu un simț al umorului pe care cei care au avut privilegiul să-l cunoască personal nu-l vor uita niciodată”, adaugă familia în comunicat. Familia Crichton a spus că își dorește intimitate și că va organiza un serviciu funerar privat. Michael Crichton s-a născut la Chicago, la 23 octombrie 1942, iar primul său roman l-a scris sub pseudonim în timp ce urma cursurile Școlii Medicale Harvard. „The Andromeda Strain”, care a fost publicată în 1969, a devenit primul său best-seller. În afară de „Jurassic Park” și continuarea sa, „The Lost World”, care au devenit filme de succes la Hollywood, Crichton a scris între altele „Congo”, „The Terminal Man”, „Prey” și „State of Fear”. Mai mult de 12 dintre romanele sale au stat la baza unor filme. Michael Crichton este considerat inventatorul romanului „tehno” cu suspans. În 2006, romanul său „State of Fear” („Frica”, tradus la Polirom) pune la îndoială, pe 600 de pagini, realitatea încălzirii climatice și a aprins o controversă pe această temă, care divizează oamenii de știință și clasa politică din Statele Unite.