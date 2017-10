Cranberries va concerta pentru prima dată în România

15 Februarie 2010

Trupa Cranberries va concerta în premieră în România, pe 20 iulie, într-un concert organizat de Events, locul în care se va desfășura eveni-mentul urmând să fie anunțat în zilele următoare. The Cranberries au dominat decada anilor ’90, alături de legende ca Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Nirvana. Una dintre cele mai de succes trupe irlandeze, cei de la The Cranberries revin în forță, după șase ani de absență. Dolores O’Riordan (voce), Noel Hogan (chitară), Mike Hogan (bas) și Fergal Lawler (tobe) au cântat împreună din nou, pentru prima oara, la începutul anului 2009, lucru care i-a făcut să înțeleagă cât de mult și-au lipsit unii altora. Astfel că au revenit în formula de grup pentru un turneu în Europa și Statele Unite ale Americii. Anul 2010 va marca și lansarea unui nou album, după ce, anul trecut, The Cranberries a aniversat 20 de ani de activitate muzicală. Formația are în palmares peste 14 milioane de discuri vândute doar în Statele Unite, patru albume în Billboard 200 top 20 și opt single-uri în topul „Modern Rock Tracks chart” din Billboard Magazine, barometrul industriei muzicale internaționale. Fanii Cranberries vor asculta piese clasice din anii ’90, cele mai faimoase hituri Cranberries, cât și piese de pe cele două albume solo al vocalistei, „Are you listening” (2007) și „No Baggage” (2009). Concertul va face parte din turneul „Reunion”, care va cuprinde atât continentul european, cât și cel american.