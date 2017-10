„Cradle Of Filth”, la Stufstock

Pe pagina de MySpace a trupei Cradle Of Filth este confirmată prezența trupei la ediția a 5-a a festivalului Stufstock din Vama Veche (16-19 august 2007). Trupa va cânta pe 16 august, cap de afiș. Britanicii de la Cradle of Filth s-au format în 1991, în componența inițială conținându-i pe fostul vocal PDA și Feast on Excrement, Daniel Lloyd Davey, chitaristul Paul Ryan, fratele acestuia Benjamin la clape, basistul John Richard și toboșarul Darren Garden. Liderul trupei, care și-a schimbat numele în Dani Filth, a fost de asemenea implicat în proiectul The Lemon Grove Kids, o trupă care își lua titlul de la filmul horror al lui Ray Dennis Steckler. Stufstock 5 reunește 6 DJ de warm-up, peste 40 de trupe, 16 din străinătate, 26 din România; 18 veterani Stufstock, 24 de newcomers pe scena de la Marina Park. Sunt 4 zile de muzică: joi,16 august, e de dat cu capul pe hard rock, vineri, 17 și sâmbătă, 18 august, e rock alternativ cu headlineri de peste hotare: Bloodhound Gang și The Dandy Warhols, Zdob și Zdub, Klimt 1918, Last Hope și Sunshine și grei din România - Phoenix, Luna Amara, Kumm, Timpuri Noi, Implant pentru Refuz, și duminică, 19 august, e cocktail de genuri: funk, folk, jazz cu funk și jazz - Tuba Project și Defunkt, alături de Trigon, din Republica Moldova. În zori, se petrece la scena de răsărit pe plajă. Sâmbătă spre duminică este un răsărit african cu maliezul Abdoulah Diabate, saxofonistul Alex Harding, Lucian Ban și DJ Silent Strike. Peste zi, vino să asculți trupe tinere pe malul mării.