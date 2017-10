Crăciun cu preşedintele Americii, la Oprah Winfrey Show

Crăciun cu președintele Americii, la Oprah Winfrey Show

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Oprah Winfrey, supranumită „regina talk show-urilor diurne”, îl va intervieva pe președintele Statelor Unite, Barack Obama, în timpul unei emisiuni speciale de Crăciun a postului ABC. Postul de televiziune american a anunțat că emisiunea „Christmas at the White House: An Oprah Primetime Special” va fi difuzată duminică, 13 decembrie, la ora locală 22. Emisiunea va conține un interviu cu președintele american, o conversație cu cuplul prezidențial și un tur la Casa Albă. Această emisiune specială va prezenta, totodată, câteva imagini de culise care vor arăta felul în care personalul de la Casa Albă se pregătește pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Această emisiune specială reprezintă primul interviu pe care Oprah i-l va lua lui Barack Obama după ce acesta a devenit președintele Statelor Unite. Oprah Winfrey, care nu susținuse niciodată vreun candidat la Președinție, a fost unul dintre cei mai înfocați suporteri ai lui Obama în timpul campaniei prezidențiale, militând pentru alegerea sa în cele mai importante dintre statele americane. Oprah a fost prezentă atât la Congresul din Chicago din noiembrie 2008, care a sărbătorit victoria lui Obama, dar și la ceremonia de inaugurare în funcție a președintelui Barack Obama din ianuarie, însă nu s-a implicat în politica administrației americane după alegerile din 2008.