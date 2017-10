Corneliu Porumboiu, dublu câştigător la Cannes

Corneliu Porumboiu, dublu câștigător la Cannes

Filmul „Polițist, adjectiv”, regizat de Corneliu Porumboiu, a câștigat, sâmbătă, Premiul Juriului pentru secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes și Premiul FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique). Potrivit publicației americane LA Weekly, „Polițist, adjectiv” a fost, de departe, cel mai bun film din afara competiției principale de la Cannes, respectiv cea pentru Palme d’Or. „Polițist, adjectiv” prezintă povestea unui tânăr polițist din provincie, care își pierde încrederea chiar în legile pe care trebuie să le aplice. Protagonistul peliculei este Dragoș Bucur, care joacă alături de Vlad Ivanov și Cosmin Seleși. Comedia a fost realizată la începutul anului 2009, la Vaslui, orașul natal al lui Corneliu Porumboiu. De altfel, tot la Vaslui regizorul a filmat și pelicula sa de debut, „A fost sau n-a fost?”, pentru care a primit Camera d’Or la Cannes, in 2006. Produs de Periscop Pictures, Racova și Raza Studio, filmul „Polițist, Adjectiv” a beneficiat de sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei din România (1,488 de milioane de lei), dar și de susținerea HBO România. „Politist, adjectiv” va putea fi văzut în premieră în România la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), care va avea loc între 30 mai și 7 iunie. Porumboiu a mai câștigat la Cannes, în 2006, două premii, Camera d’Or și Label Europa Cinemas, pentru filmul „A fost sau n-a fost?”. În cursa pentru premiul Un Certain Regard s-a aflat, anul acesta, și „Amintiri din Epoca de Aur”, colajul de filme scurte regizate de Cristian Mungiu, Hanno Hanno Höfer, Oana Uricaru, Răzvan Mărculescu și Constantin Popescu. Filmul a fost deja cumpărat de distribuitorii din SUA. Premiul FIPRESCI pentru secțiunea principală a festivalului i-a revenit peliculei „Das weisse Band” (Germania, Austria, Franța, Italia), în regia lui Michael Haneke, iar cel pentru secțiunea Quinzaine des Realisateurs, filmului „Amreeka” (Canada, SUA, Kuweit), regizat de Cherien Dabis. Distincția principală a Cannes i-a revenit filmului „Dogtooth”, realizat de grecul Yorgos Lanthimos.