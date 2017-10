Cornel Patrichi ar putea fi jurat la „România Dansează“

Marţi, 29 Ianuarie 2013

Coregraful Cornel Patrichi ar putea reveni curând în ipostaza de jurat al unei emisiuni de divertisment, de data aceasta la Antena 1.Postul de televiziune pregătește un show de succes, care se va numi „România dansează” și care se va difuza în primăvară.Unul dintre potențialii jurați ai competiției este Cornel Patrichi, numele lui fiind luat în discuție de cei care produc emisiunea. Deocamdată, marele coregraf nu a luat însă legătura cu nimeni de la Antena 1.„Eu aș fi încântat să fie așa, dar nu m-a contactat nimeni. Am înțeles că sunt tot felul de discuții, că se fac propuneri, se retrag propuneri... Mi-a trecut pe la urechi că s-ar fi vorbit și despre mine, dar nu știu nimic mai mult”, ne-a declarat Cornel Patrichi. Cunoscutul coregraf a făcut parte șase ani și jumătate din juriul emisiunii „Dansez pentru tine”, de la PRO TV.În toamnă, el a fost înlocuit cu Edi Stancu. Show-ul „România dansează” are la bază formatul „Got To Dance”, din Marea Britanie, și va fi prezentat de Jorge.