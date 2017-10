Corina Caragea: O schimbare nu se face doar de dragul schimbării

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

N-a fost mereu „Albă ca Zăpada”. În copilărie și adolescență, Corina Caragea a purtat mereu părul tuns scurt.Chiar dacă părul lung și strălucitor este acum parte din semnătura ei, Corina Caragea (31 de ani) își amintește că s-a simtit foarte bine tunsă precum personajul preferat din adolescența ei, și anume Kelly din Beverly Hills. Vedeta se gândește uneori să se tundă din nou scurt, dar îi trece repede.„Sunt momente în care mă plictisesc și mă întreb oare cum mi-ar sta cu o tunsoare nebună? Dar îmi piere curajul rapid și îmi dau seama că o schimbare nu se face doar de dragul schimbării. Arată bine așa, de ce să mă mănânce palma să-l tai? Cred că fiecare trebuie să-și aleagă tunsoarea care îl avantajează și nu cea care îl îngroapă", a mai spus știrista.De-a lungul anilor, Corina a fost tunsă zero, băiețește, cu breton, bros, bob, însă mereu a avut o grijă deosebită de podoaba capilară.„Prima mea regulă e că părul, oricum ar fi el, des, rar, subțire, gros, creț sau drept, trebuie îngrijit, dincolo de orice tratament-minune. Cred că natura mi-a dat, dar nu mi-a băgat în sac. Am grijă de ceea ce am primit, nu-mi agresez părul cu produse de styling, îl feresc de clorul din piscină, de soarele arzător de pe plajă și îi tund vârfurile regulat. Mă vopsesc o dată la 3 luni, în culoarea mea naturală, castaniu închis", spune Corina, citată de click.ro.