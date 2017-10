Corina Caragea: "Nu a reuşit să îmi ia minţile până acum"

Corina Caragea: "Nu a reușit să îmi ia mințile până acum"

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mereu o apariție la evenimentele mondene sau pe micul ecran, Corina Caragea mărturisește că nu cheltuie mulți bani pe haine. Deși îi place să fie la modă, știrsta a povestit că nicio rochie nu i-a plăcut atât de mult încât să nu se mai uite la bani.Vedeta TV spune că hainele nu sunt o prioritate pentru ea și că nicio creație nu a reușit să-i ia mințile, încât să plătească o mică avere pentru ea, scrie www.ziarulring.ro."Îmi cumpăr hainele de care am nevoie, nu am acest moft – al shoppingului. Am haine de calitate și care mi se potrivesc, nu ma interesează eticheta (pe care o și tai întotdeauna), ci calitatea. Iar în privinta banilor, îi dau pe vacanțe, acesta este moftul meu. Nu a reușit vreo rochie să îmi ia mințile până acum", a declarat Corina Caragea, citată de "Ring".