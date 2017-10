CORINA BUD, cerută, ÎN SFÂRŞIT, ÎN CĂSĂTORIE, după o relaţie de 18 ani cu IUBITUL EI

CORINA BUD, cerută, ÎN SFÂRȘIT, ÎN CĂSĂTORIE, după o relație de 18 ani cu IUBITUL EI

Vineri, 07 Martie 2014

Corina Bud are o relație de mai bine de 18 ani cu partenerul ei de viață, Nelu, căruia i-a făcut și un băiețel, Robin. Deși a declarat de nenumărate ori faptul că ea și partenerul ei se simt bine fără să "se ia" cu acte, iată că au hotărât totuși să se căsătorească.Noi ne simțim ca și cum suntem căsătoriți. Efectiv, nu am avut timp să facem pasul ăsta, dar ne este atât de bine, încât nu ne-am mai obosit să ne căsătorim", mărturisea solista acum câteva zile.Dacă după ce aceste principii se derula relația dintre Corina și Nelu Bud, iată că, de acum încolo, lucrurile vor sta cu totul altfel. Pentru că aceștia vor fi parteneri de viață și cu... acte în regulă. Și asta pentru că solista a fost cerută în căsătorie de omul de afaceri cu care are o relație de mai bine de 18 ani. Sau cel puțin asta se înțelege de pe contul ei de Instagram, unde vedeta a postat o fotografie în care apare alături de Nelu, cu un inel în mână, scrie libertatea.ro.