Cori Grămescu: „Mă trezeam la patru dimineaţa să cumpăr hamburgeri!”

Cori Grămescu: „Mă trezeam la patru dimineața să cumpăr hamburgeri!”

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cori Grămescu este unul din cele mai grăitoare exemple de ambiție, reușind să slăbească mai bine de 40 de kilograme și să își mențină silueta intactă prin sport. Antrenoarea de fitness a dezvăluit pentru revista „Prevention” că în urmă cu zece ani era dependentă de fast food.„Eu sunt produsul generației fast-food. Am fost printre cei care au stat la coadă să ia primii hamburgeri din România. M-am trezit la patru dimineața ca să cumpăr junk-food”, declară frumoasa Cori Grămescu pentru „Prevention”. Decizia de a-și schimba viața a venit peste noapte: „Eram nemulțumită de mine și de viața mea, credeam că merit mai mult. Și am pus un pariu cu mine că voi reuși. Am învățat să mănânc sănătos, să limitez derapajele și să muncesc în fiecare zi ca să îmi mențin rezultatele”.În ultimii patru ani, Cori Grămescu a antrenat peste 7000 de femei. O mare parte și-au schimbat radical viața după antrenamentele ei.